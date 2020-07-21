Видео: на Малой Балканской ночью от огня пострадали две иномарки

Пламя ликвидировали спустя 50 минут после поступления сообщения.

Ночью во Фрунзенском районе Петербурга загорелись два легковых автомобиля. Происшествие попало на видео очевидцев.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре у дома №20 по Малой Балканской поступило в 03:39 21-го июля. У "Тойоты" выгорел моторный отсек, а у соседнего "Мерседеса" обгорел багажник. Огонь ликвидировали в 04:30.

Сведения о пострадавших не поступали.

Накануне на Невском проспекте загорелся троллейбус.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK