  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:59
85
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Видео: на Малой Балканской ночью от огня пострадали две иномарки

0 0

Пламя ликвидировали спустя 50 минут после поступления сообщения.

Ночью во Фрунзенском районе Петербурга загорелись два легковых автомобиля. Происшествие попало на видео очевидцев.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре у дома №20 по Малой Балканской поступило в 03:39 21-го июля. У "Тойоты" выгорел моторный отсек, а у соседнего "Мерседеса" обгорел багажник. Огонь ликвидировали в 04:30. 

Сведения о пострадавших не поступали. 

Накануне на Невском проспекте загорелся троллейбус

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: возгорание, пожар, пожар в машине
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии