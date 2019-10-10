  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:08
239
mook1
Код вставки плеера

На Мало-Калинкином мосту столкнулись трамвай и "Ауди"

0 0

На Мало-Калинкином мосту в Петербурге столкнулись трамвай и иномарка "Ауди". О происшествии, которое случилось днем в воскресенье, 8 марта, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Ауди и трамвай столкнулись на Мало-Калинкином мосту

– написал пользователь.

Момент аварии попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv. На видео можно заметить, как иномарка, которая не вписывается в поворот, на полной скорости въезжает в трамвай, который двигался по 41-му маршруту. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что момент массового ДТП на перекрестке Белы Куна и Бухарестской попал на видео.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, мало-калинкин мост, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии