На М-4 "Дон" под Ростовом автобус столкнулся с грузовиком

В аварии пострадали два человека.

На федеральной трассе М-4 "Дон" под Ростовом автобус столкнулся с грузовиком. Об этом рассказали представители пресс-службы ГИБДД по региону. Известно, что ДТП зафиксировано в Аксайском районе на 1028-ом километре трассы. Пострадавшими считаются два человека.

По предварительной версии, шофер автобуса Mercedes не выдержал безопасную дистанцию на дороге. В результате он столкнулся с впереди идущим грузовиком марки Iveco. Первое транспортное средство ехало из Крыма по направлению к Тольятти. В автобусе находились 44 человека.

В результате ДТП пострадали два человека - второй водитель автобуса и экскурсовод. пресс-служба ГИБДД Ростовской области

В настоящее время пассажиров пришлось пересадить в другой автобус, который доставил их до гостиницы. По факту ДТП ведется проверка. Части пострадавшего транспорта убраны с проезжей части.

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Фото: Вконтакте/Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону