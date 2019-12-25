На МКС заканчивается запас воздуха для восполнения утечки

Космонавты будут искать вторую трещину в модуле "Звезда".

На Международной космической станции заканчивается запас воздуха для восполнения утечки. Об этом стало известно из разговоров между Землей и орбитальной станцией, которые транслируют в NASA. Известно, что специалисты подмосковного Центра управления полетами попросили экипаж МКС помочь в поисках ее одного места возможной утечки воздуха. Предположительно, оно также располагается в модуле "Звезда".

Мы...практически не понимаем, в какой части ПрК у нас еще дополнительная течь….Мы сейчас теряем резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить объяснил эксперт космонавту Сергею Рыжикову

Известно, что район поисков утечки будет сужен при помощи наложения американских одеял и мешков на различные места в российской промежуточной камере. Ранее космонавтам удалось заделать трещину, ставшую причиной утечки воздуха на МКС. Тогда же появилась версия о еще одной трещине.

Опубликовано видео с выходом российских космонавтов в открытый космос.

Фото: Pixabay.com