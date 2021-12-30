Космонавт Антон ШкаплеровНа МКС приготовили "космическую" селедку под шубой

Антон Шкаплеров и Петр Дубов приготовили для коллег новогодний салат.

На Международной космической станции приготовили "космическую" селедку под шубой. Об этом в опубликованном ролике в социальной сети "Вконтакте" заявили Антон Шкаплеров и Петр Дубов. Специалисты заметили, что рецепт салата им пришлось адаптировать под орбитальные условия.

Приготовить даже такое простое блюдо, как салат, в космосе не так просто. Сложности начинаются уже с того, что у нас нет тарелок в привычном понимании. И для этого нам пришлось соорудить ее из подручных материалов. Петр Дубов, космонавт

Космическую тарелку российские космонавты сделали с помощью скотча. Для этого они закрепили на пластиковой подставке "цилиндр" из прозрачной пленки. В числе ингредиентов был салат, картофельное пюре и омлет, которые были взяты из стандартного рациона МКС. Эти продукты поставляются в сублимированном виде. Шкаплеров смог порезать лук в условиях невесомости. Предварительно продукт пришлось поместить в пластиковый пакет, чтобы кусочки не разлетелись по станции. Кусочки картофеля космонавтам пришлось брать из консервной банки с надписью "свинина с картофелем". Верхний слой салата сделан из свеклы, находящейся в салате "витаминный мичуринский".

Роскосмос в 2021 году вывел на орбиту 340 спутников.

Фото и видео: Вконтакте / Космонавт Антон Шкаплеров