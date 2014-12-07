Информации о пострадавших нет.

На МКАД опрокинулся грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Инцидент произошел утром 7 ноября на внутренней стороне 52-го километра МКАД. Грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть. Момент ДТП попал на камеры наблюдения. Движение в районе происшествия затруднено. Информации о пострадавших нет. Также сообщается о столкновении нескольких машин, которые следовали за фурой.

Ранее мы сообщали, что в Саратовской области столкнулись три фуры и две легковушки.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно