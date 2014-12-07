На МКАД опрокинулся грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Инцидент произошел утром 7 ноября на внутренней стороне 52-го километра МКАД. Грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть. Момент ДТП попал на камеры наблюдения. Движение в районе происшествия затруднено. Информации о пострадавших нет. Также сообщается о столкновении нескольких машин, которые следовали за фурой.
Ранее мы сообщали, что в Саратовской области столкнулись три фуры и две легковушки.
Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно
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