В Саратовской области столкнулись три фуры и две легковушки

В результате столкновения никто не пострадал.

В Саратовской области произошло ДТП с участием трех фур и двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 1 ноября на 123-м километре автодороги Сызрань–Саратов–Волгоград. По предварительным данным, в ДТП приняли участие автомобили "Скания", "Лексус", "МАН", "Лада Гранта" и большегруз "Вольво". Отмечается, что из-за сильного тумана на дорогах возникала сложная ситуация.

В результате столкновения никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

Ранее мы сообщали, что полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Белгородской области.

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