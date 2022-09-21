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В Саратовской области столкнулись три фуры и две легковушки

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В результате столкновения никто не пострадал.

В Саратовской области произошло ДТП с участием трех фур и двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 1 ноября на 123-м километре автодороги Сызрань–Саратов–Волгоград. По предварительным данным, в ДТП приняли участие автомобили "Скания", "Лексус", "МАН", "Лада Гранта" и большегруз "Вольво". Отмечается, что из-за сильного тумана на дорогах возникала сложная ситуация.

В результате столкновения никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

Ранее мы сообщали, что полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Белгородской области.

Видео: ВКонтакте / Типичный Балаково

Теги: автомобиль, дтп, саратовская область, фура
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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