На Львином мосту хулиганы искорежили фонари

Местные жители отметили, что еще утром светильники были невредимы.

Вандалы повредили фонари на Львином мосту. Сотрудники "Ленсвета" узнали о случившемся в 15 часов дня. Они оповестили "Мостотрест".

Злоумышленники почти полностью уничтожили два абажура. У специалистов создалось впечатление, что на них кто-то раскачивался.

Местные жители отметили, что еще утром фонари были невредимы. Сейчас сотрудники "Мостотреста" демонтируют фонари. Позже будет принято решение о том, как ремонтировать объект.

Сотрудники полиции начнут искать хулиганов. Они получили данные и улики от работников "Ленсвета" и "Мостотреста".

Ранее на Piter.tv: пожарные потушили крышу в церкви Василия Великого.

Фото: ВКонтакте / CПб ГБУ "Мостотрест"