  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Львином мосту хулиганы искорежили фонари
Сегодня, 19:01
78
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Львином мосту хулиганы искорежили фонари

0 0

Местные жители отметили, что еще утром светильники были невредимы.

Вандалы повредили фонари на Львином мосту. Сотрудники "Ленсвета" узнали о случившемся в 15 часов дня. Они оповестили "Мостотрест".

Злоумышленники почти полностью уничтожили два абажура. У специалистов создалось впечатление, что на них кто-то раскачивался. 

Местные жители отметили, что еще утром фонари были невредимы. Сейчас сотрудники "Мостотреста" демонтируют фонари. Позже будет принято решение о том, как ремонтировать объект. 

Сотрудники полиции начнут искать хулиганов. Они получили данные и улики от работников "Ленсвета" и "Мостотреста".

Ранее на Piter.tv: пожарные потушили крышу в церкви Василия Великого.

Фото: ВКонтакте / CПб ГБУ "Мостотрест"

Теги: вандалы, львиный мост, сломали фонари, хулиганы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии