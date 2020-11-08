Появилось видео момента задержания подростка, который напал на своих родных

Шестилетнему ребенку нанесли ножевую рану.

В ночь на воскресенье, 8 ноября, на Лужской улице подросток нанес ножевое ранение 6-летней племяннице, а затем выстрелил в мать и отца. По предварительным данным, родители мальчика остались живы, а маленькую девочку госпитализировали.

Подросток рассказал, что устал от гиперопеки матери, которая практически запрещала мальчику выходить на улицу и посещать секции. С отцом отношения тоже были плохие из-за плохих оценок по учебе Раньше злоумышленник уже сбегал из дома, но его всегда возвращали. В очередной раз после словесной перепалки с матерью, подросток начал обдумывать план побега, в котором решил убить родителей, а чтобы не оставлять свидетелей – шестилетнюю племянницу.

В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись момента задержания подростка.

Ранее мы писали, что петербургский школьник перерезал горло шестилетней племяннице и открыл огонь по родителям.

Видео: Piter.TV