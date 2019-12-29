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На Литейном столкнулись два каршеринга
Сегодня, 17:28
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Arinablinova

На Литейном столкнулись два каршеринга

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О пострадавших не сообщалось.

В субботу, 29 февраля, рядом с домом №31 на Литейном проспекте столкнулись два арендованных автомобиля. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

В результате столкновения машины сильных повреждений не получили, о пострадавших также не сообщалось. 

В комментариях пошутили о том, что каршеринги "размножаются путем ДТП" и попытались выяснить как именно будет в таком случае выплачиваться страховая компенсация, но не пришли к единому выводу. 

Ранее мы писали, что Две машины столкнулись на парковке у набережной реки Пряжки.

Фото: vk.com/spb_today

 

Теги: дтп, каршеринг, литейный
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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