На Литейном столкнулись два каршеринга

О пострадавших не сообщалось.

В субботу, 29 февраля, рядом с домом №31 на Литейном проспекте столкнулись два арендованных автомобиля. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

В результате столкновения машины сильных повреждений не получили, о пострадавших также не сообщалось.

В комментариях пошутили о том, что каршеринги "размножаются путем ДТП" и попытались выяснить как именно будет в таком случае выплачиваться страховая компенсация, но не пришли к единому выводу.

Ранее мы писали, что Две машины столкнулись на парковке у набережной реки Пряжки.

Фото: vk.com/spb_today