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На Литейном проспекте такси сбило самокатчика
Сегодня, 14:53
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Alena_Zinovieva

На Литейном проспекте такси сбило самокатчика

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Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Днем 17 апреля в центре Петербурга произошла авария. Как сообщили очевидцы, возле дома №58 на Литейном проспекте водитель "Яндекс. Такси" сбил молодого человека на самокате. В сети появилась фотография с места происшествия.

Наезд на самокатчика был совершен на пешеходном переходе. Молодой человек остался жив. На снимке видно, что пострадавший лежит на асфальте, подогнув ноги, рядом с ним самокат. Очевидцы предположили, что молодому человеку потребовалась помощь медиков.

Ранее мы писали, мужчина скончался после жесткого ДТП в Пушкине.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, наезд на пешехода, самокат
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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