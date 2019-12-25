На Литейном проспекте такси сбило самокатчика

Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Днем 17 апреля в центре Петербурга произошла авария. Как сообщили очевидцы, возле дома №58 на Литейном проспекте водитель "Яндекс. Такси" сбил молодого человека на самокате. В сети появилась фотография с места происшествия.

Наезд на самокатчика был совершен на пешеходном переходе. Молодой человек остался жив. На снимке видно, что пострадавший лежит на асфальте, подогнув ноги, рядом с ним самокат. Очевидцы предположили, что молодому человеку потребовалась помощь медиков.

Ранее мы писали, мужчина скончался после жесткого ДТП в Пушкине.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб