Четверо злоумышленников жестоко избили и ограбили мужчину на Литейном проспекте

Пострадавший поступил в больницу с множеством травм.

Ночью, 18 июля у дома №27 на Литейном проспекте Центрального района Петербурга четверо неизвестных избили 39-летнего мужчину бейсбольными битами. Об этом сообщили сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция получила записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что злоумышленники приехали на белом BMW, накинулись на мужчину и начали избивать его до потери сознания. После этого они обшарили Mercedes GL потерпевшего, забрали сумку и уехали с места происшествия.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностировали отрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, раны головы и открытый перелом голени.

Правоохранители объявили преступников в розыск.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Выборгском районе словесная перепалка между двумя мужчинами закончилась стрельбой.

Фото: Pixabay