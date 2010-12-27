В Выборгском районе словесная перепалка между двумя мужчинами закончилась стрельбой

Пострадавшего госпитализировали в больницу с ранениями головы и кисти руки.

Ночью 19 июля в доме №12/1 на ул. Хошимина Выборгского района Петербурга ссора двоих мужчин переросла сначала в драку, а затем – в стрельбу. Об этом сообщили АН "Оперативное прикрытие".

Конфликт завязался около 00:30 между двумя мужчинами. В ходе словесной перебранки один из них начал лезть на противника с кулаками. После этого второй достал пневматический пистолет и выстрелил из него в воздух. Это не остановило нападавшего, поэтому хозяин оружия выстрелил еще дважды – на этот раз в сторону оппонента. После этого стрелок покинул место происшествия.

Звуки стрельбы услышал местный житель, который вызывал полицию. На место прибыли полицейские и врачи. Пострадавшего увезли в городскую больницу №3 с ранениями головы и кисти руки.

Установлено, что стрелявшему из пистолета – 23 года. На данный момент правоохранительные органы объявили его в розыск. Второму мужчине – 29 лет. Подробности инцидента уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Будапештской улице Петербурга нашли труп.

Фото: Pixabay