На Литейном мосту столкнулись 3 автомобиля из-за нетрезвого водителя каршеринга

Два пассажира получили травмы.

Утром субботы, 22 августа, на Литейном мосту произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным, виновником происшествия оказался водитель каршеринга, который сел пьяным за руль. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.

Известно, что арендованной машиной Nissan Qashqai управлял гражданин 1990 года рождения. Он не дал необходимого преимущества Volkswagen Polo во время выезда с второстепенной дороги. Немецкий автомобиль в свою очередь вынесло на "встречку", где произошло столкновение с такой же иномаркой.

В ходе ДТП пострадали пассажирка Nissan – она получила травмы средней степени тяжести. Кроме того, тяжкий вред нанесен здоровью одного из автомобилей Volkswagen.

Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что едущая на красный сигнал иномарка сбила мотоциклиста на Невском проспекте.

Фото и видео: ВКонтакте / spb_today