На красной ветке петербургского метро увеличили интервал движения поездов 23 ноября

Точные причины сотрудники метрополитена не сообщили.

На линии 1 (красная ветка) петербургского метрополитена поезда движутся с увеличенными интервалами по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе метро Петербурга.

Причины увеличения интервала не сообщаются.

Пассажирам рекомендуется учитывать эту информацию при планировании своих поездок и, при возможности, выбирать другие линии или виды транспорта.

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько выделено средств на обновление вагонов метро в Петербурге.

Фото: Piter.TV

UPD: 10:07 – движение восстановлено