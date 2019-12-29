В марте водителей ждут дополнительные ограничения на Лиговском путепроводе

Работы ведутся с мая 2018.

В марте на Лиговском путепроводе введут дополнительные ограничения движения для автомобилистов, предупредила пресс-служба петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

На данный момент на путепроводе ведутся плановые работы по выносу сетей связи и электроснабжения. Реконструкцией занимаются 52 специалиста и 16 единиц техники. В ближайшее время их количество увеличится.

Как и планировалось, работы должны завершить не позднее 30 октября 2021 года.

Изначально строительством путепровода занималось ЗАО "Пилон", однако контракт пришлось расторгнуть из-за ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств. Теперь подрядчиком выступает ООО "СК"Орион". В результате реконструкции Таллинское шоссе и проспект Маршала Жукова расширят до шести полос.

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры