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В марте водителей ждут дополнительные ограничения на Лиговском путепроводе
Сегодня, 20:40
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nadezhda_sib

В марте водителей ждут дополнительные ограничения на Лиговском путепроводе

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Работы ведутся с мая 2018.

В марте на Лиговском путепроводе введут дополнительные ограничения движения для автомобилистов, предупредила пресс-служба петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры. 

На данный момент на путепроводе ведутся плановые работы по выносу сетей связи и электроснабжения. Реконструкцией занимаются 52 специалиста и 16 единиц техники. В ближайшее время их количество увеличится. 

Как и планировалось, работы должны завершить не позднее 30 октября 2021 года. 

Изначально строительством путепровода занималось ЗАО "Пилон", однако контракт пришлось расторгнуть из-за ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств. Теперь подрядчиком выступает ООО "СК"Орион". В результате реконструкции Таллинское шоссе и проспект Маршала Жукова расширят до шести полос.

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры 

Теги: лиговский путепровод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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