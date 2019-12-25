На Лиговском путепроводе переключили движение транспорта на новый участок

Движение транспорта переключили на вновь построенный участок Лиговского путепровода. Это произошло в ночь с 3 на 4 ноября, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Переключение движение было необходимо для того, чтобы начать работы по демонтажу старого путепровода и начать строительство второй очереди. При этом количество полос для движения в обе стороны останется без изменений.
На данный момент подрядчик завершил работы по сооружению подпорных стен к путепроводу и завершает переустройство инженерных коммуникаций.
Реконструкция Лиговского путепровода должна закончиться 30 октября 2021-го года. В результате Таллинское шоссе и проспект Маршала Жукова расширят до шести полос. На работы выделено миллиард рублей из федерального бюджета.
Фото: скрин из видео "Барышня в Смольном" / Telegram
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все