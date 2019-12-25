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На Лиговском путепроводе переключили движение транспорта на новый участок
Сегодня, 11:23
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nadezhda_sib

На Лиговском путепроводе переключили движение транспорта на новый участок

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Реконструкция завершится в конце октября 2021-го года.

Движение транспорта переключили на вновь построенный участок Лиговского путепровода. Это произошло в ночь с 3 на 4 ноября, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Переключение движение было необходимо для того, чтобы начать работы по демонтажу старого путепровода и начать строительство второй очереди. При этом количество полос для движения в обе стороны останется без изменений. 

На данный момент подрядчик завершил работы по сооружению подпорных стен к путепроводу и завершает переустройство инженерных коммуникаций. 

Реконструкция Лиговского путепровода должна закончиться 30 октября 2021-го года. В результате Таллинское шоссе и проспект Маршала Жукова расширят до шести полос. На работы выделено миллиард рублей из федерального бюджета. 

Фото: скрин из видео "Барышня в Смольном" / Telegram

Теги: дороги, лиговский путепровод, реконструкция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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