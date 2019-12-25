Петербургу выделят еще миллиард рублей на реконструкцию Лиговского путепровода

Средства направят из федерального бюджета по дополнительному соглашению.

Правительству Петербурга выделят еще миллиард рублей из федерального бюджета на реконструкцию Лиговского путепровода. Соответствующий проект дополнительного соглашения между властями и Росавтодором одобрил губернатор Александр Беглов 29 октября.

Деньги направят на второй этап реконструкции участка автодороги "Нарва" от железнодорожной станции Лигово до Красного Села, более известную как реконструкция Лиговского путепровода. Данный участок является частью магистрали, которая связывает федеральную трассу "Нарва", КАД и улично-дорожную сеть города. Дополнительное финансирование позволит ускорить темпы работ до 30% технической готовности.

Ранее мы сообщали, что движение по двум полосам на дамбе ограничат на два дня.

Фото: Канонер