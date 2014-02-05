Во дворе доходного дома Перцова восстановят фонтан

В настоящее время фонтан из сборных железобетонных элементов не функционирует и используется как клумба.

В Петербурге планируется провести ремонт фонтана, расположенного во дворе доходного дома Перцова на Лиговском проспекте, 44. Эта информация содержится в акте государственной историко-культурной экспертизы, опубликованном на сайте комитета по охране памятников.

Заказчиком работ выступает общество с ограниченной ответственностью "ПетербургРеставрация". Доходный дом А. Н. Перцова включен в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Фонтан, который не является объектом культурного наследия, находится в хозяйственном ведении "Водоканала".

Строительство фонтана началось в 1930-х годах, но было завершено только в 1945 году из-за событий Великой Отечественной войны. В настоящее время фонтан из сборных железобетонных элементов не функционирует и используется как клумба.

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Фото: КГИОП