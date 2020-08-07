На Лиговском проспекте прошел вечер памяти Энди Картнайта

Фанаты провели благотворительный концерт в честь погибшего музыканта.

В пятницу, 7 августа, на Лиговском проспекте состоялся вечер памяти погибшего недавно рэпера Энди Картнайта. На мероприятии присутствовали как фанаты музыканта, так и те, кто знал его лично. Об этом стало известно Piter.TV.

Соратниками Картнайта по площадке Versus Battle был организован благотворительный концерт. Максимальная установленная цена за билет составила 600 рублей. Все средства перечислят матери рэпера, которая проживает в Украине.

Ранее мы рассказали о том, что защита обжаловала арест жены Энди Картрайта.

Видео: Piter.TV