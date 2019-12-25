На Лиговском проспекте кинотеатр "КАРО" превратили в офис

В этом году в России закрылись 125 кинотеатров.

Кинотеатр сети "КАРО" в ТРК "ЛиговЪ" превратили в офис. Об этом сообщили в "РБК Петербург" со ссылкой на УК "Адамант".

Переоформление пространства позволило увеличить ренту от сдаваемых площадей. Выручка выросла в три раза, если сравнивать с периодом, когда здесь находился кинотеатр.

Залы кинотеатров имели высокие потолки. Строители сделали из таких помещений двухуровневое пространство, благодаря чему получилось создать в два раза больше офисов.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года голливудские студии отказались сотрудничать с РФ, они ушли с российского рынка. Поэтому в этом году в России закрылись 125 кинотеатров.

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Фото: Pxhere