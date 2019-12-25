  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Лиговском проспекте кинотеатр "КАРО" превратили в офис
Сегодня, 19:10
262
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Лиговском проспекте кинотеатр "КАРО" превратили в офис

0 0

В этом году в России закрылись 125 кинотеатров.

Кинотеатр сети "КАРО" в ТРК "ЛиговЪ" превратили в офис. Об этом сообщили в  "РБК Петербург" со ссылкой на УК "Адамант". 

Переоформление пространства позволило увеличить ренту от сдаваемых площадей. Выручка выросла в три раза, если сравнивать с периодом, когда здесь находился кинотеатр.

Залы кинотеатров имели высокие потолки. Строители сделали из таких помещений двухуровневое пространство, благодаря чему получилось создать в два раза больше офисов. 

Напомним, что с 24 февраля 2022 года голливудские студии отказались сотрудничать с РФ, они ушли с российского рынка. Поэтому в этом году в России закрылись 125 кинотеатров.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылась выставка картин Филиппа Орлова "Котлован".

Фото: Pxhere

Теги: бизнес, каро, кинотеатр превратили в офис, лиговский проспект, трк лигов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии