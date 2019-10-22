На Лиговском подростки ночью разгромили припаркованный автомобиль

Владелица авто пытается найти виновных через соцсети.

В Центральном районе Петербурга группа молодых людей повредили припаркованный автомобиль. Действия нарушителей попали на запись с камер видеонаблюдения. Известно, что хозяйка транспортного средства разыскивает подростков, чтобы попытаться разобраться в ситуации до привлечения полиции.

Видеозапись попала в социальные сети. По словам местного жителя, инцидент произошел в ночь на 20 октября. Молодежь издевалась над машиной около 23 лома по Лиговскому проспекту. Им удалось повредить автомобиль.

Помогите найти этих злостных хулиганов, чтобы они возместили… причиненный ущерб просит пострадавшая

В посте во "Вконтакте" владелица написала, что будет неделю ждать виновных, а после напишет заявление в правоохранительные органы.

Ранее Piter.tv писал о том, что одна из крупных дорожностроительных фирм Петербурга АО "Пилон" распускает рабочих.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП Признавашки

