На Лиговском "Мерседес" и автобус застряли на трамвайных путях

Пострадавших нет.

В центре Петербурга общественный транспорт столкнулся с черным "Мерседесом". Оба транспортных средства застряли на трамвайных путях по Лиговскому проспекту, в районе Рязанского переулка. Инцидент произошел вечером 29 декабря около 17:40. О ДТП сообщили очевидцы в социальных сетях.

В результате аварии пострадал автобус. У него оказалось разбито лобовое стекло. По данным от ГИБДД, среди пассажиров травмированных нет. на месте ДТП работала бригада скорой помощи, а также правоохранительные органы.

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