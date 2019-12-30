На Демьяна Бедного снегоуборочная техника сбила светофор

Виновник ДТП уехал с места инцидента, оставив поваленный светофор на дороге.

В Калининском районе Петербурга на проезжую часть упал светофор. Об этом сообщили очевидцы через социальные сети. Они разместили видеозапись и фотографии, доказывающие свои слова. Инцидент произошел на пересечении улицы Демьяна Бедного и проспекта Просвещения.

Местные автомобилисты рассказали, что виновником аварии стала коммунальная служба. Рабочие на спецтехнике врезались в дорожный столб со знаками. После этого снегоуборочная машина скрылась в неизвестном направлении. В результате ДТП пострадавших нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что безымянные скверы и сады Петербурга получили названия.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Тамерлан Тамерлан

