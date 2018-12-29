В честь 75-летия со дня снятия блокады в Петербурге состоится тематическая экскурсия

Все желающие смогут посетить башню противовоздушной обороны на Лиговском проспекте, 65.

27 января 2019 года исполнится 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. В честь этого знаменательного события жители и гости Петербурга смогут посетить тематическую экскурсию по башне противовоздушной обороны. Об этом сообщают городские СМИ.

Всего в Северной столице расположено около 180 башен, в которых в военные годы располагались наблюдательные пункты местной противовоздушной обороны. Башню на Лиговском проспекте, 65, удалось отреставрировать и подготовить для показа к годовщине.

Экскурсионная программа будет делиться на две части. В первой расскажут о городских крышах во времена правления Петра I. Кроме того, посетители смогут узнать об указе Николая I от 1844 года об ограничении высоты в целях формирования небесной линии Петербурга.

Вторая часть экскурсии будет посвящена самой башне и ее функции во время Второй мировой войны и блокады Ленинграда.

Мероприятие пройдет с 15 по 31 января. На башню будут пускать каждый час с 11 до 16:00. Вход – 600 рублей с человека.

Ранее мы писали, что более 400 кадет поучаствуют в параде в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда.

Фото: visit-petersburg.ru