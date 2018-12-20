Более 400 кадет поучаствуют в параде в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда

В военном параде будут участвовать воспитанники Нахимовского и Суворовского военных училищ, Кронштадтского морского военного кадетского корпуса и юнармейцы.

Более 400 нахиомвцев, суворовцев и юнармейцев примут участие в парадном строю на Дворцовой площади в день 75-летия полного снятия блокады Ленинграда. Об этом информирует Западный военный округ.

В данном параде поучаствуют воспитанники Нахимовского и Суворовского военных училищ, Кронштадтского морского военного кадетского корпуса и юнармейцы.

Парад в честь 75-летия полного снятия блокады Ленинграда пройдет 27 января в Петербурге. Здесь примут участие свыше двух тысяч военнослужащих и около 80 образцов специальной и военной техники. Первым в колонне пройдет танк Т-34, танки Т-72-БЗ и бронеавтомобили "Тигр", "Тайфун" и "УАЗ".

Фото: ВКонтакте/Вечерний Кронштадт