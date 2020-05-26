На Левашовском проспекте сбили девушку-курьера на велосипеде

Велосипедистка осталась цела.

Около 16.00 26 мая на Левашовском проспекте в Петербурге произошло неприятное ДТП: машина сбила девушку-курьера, которая ехала на велосипеде доставлять еду. Об инциденте на велодорожке рассказали петербуржцы в соцсетях.

По словам очевидца, девушка осталась цела, на место вскоре приехала скорая помощь. Как именно произошло ДТП и понадобилась ли курьеру серьезная помощь медиков, пока неизвестно.

Недавно мы рассказывали, что на Горском шоссе иномарка насмерть сбила велосипедиста.

Видео: Вениамин Зайцев, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ "ВКонтакте"