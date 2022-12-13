На Лесопарковой улице росгвардейцы задержали двух мужчин с наркотиками

Злоумышленники были пьяны.У них под одеждой правоохранители нашли свертки с запрещенными веществами.

В Красногвардейском районе сотрудники Росгвардии задержали двух злоумышленников с наркотиками. Накануне, 3 февраля, в 11 часов утра остановили на Лесопарковой улице шумных хулиганов. Молодые люди находились в состоянии опьянения и баловались на улице. Под одеждой у "веселых" горожан правоохранители нашли пакеты с запрещенными веществами. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по региону.

Добавим, что злоумышленники вели себя подозрительно. Когда они заметили патрульную машину, то бросились бежать во двор соседних домов. Однако хулиганов все-таки поймали. Наряд доставил их в 26 отдел полиции, где впоследствии у одного из них было изъято 15 спрятанных под одеждой свертков, обмотанных изолентой.

Порошок направили на экспертизу. Подробности уточняются.

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Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.