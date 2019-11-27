На Лесном проспекте частично обрушилась стена исторического детсада Батенинского жилмассива

Здание давно пустует, местные жители опасаются, что на его месте построят многоэтажку.

В Выборгском районе Петербурга на Лесном проспекте произошло частичное обрушение стены здания детского сада, входящего в комплекс Батенинского жилмассива. Объект, признанный памятником регионального значения, долгое время пустует и находится в аварийном состоянии, сообщили местные жители в Telegram-канале "Лесная — Выборгская".

Здание, расположенное по адресу Лесной проспект, литера Л, планировали отремонтировать по программе "Рубль за метр", однако работы так и не начались. Жители неоднократно просили ускорить реконструкцию в связи с высокой вероятностью разрушения. По словам горожан, внутрь регулярно проникали подростки, а рядом находится детская площадка.

После частичного обрушения опасный объект огородили сигнальной лентой, на месте дежурят спецслужбы и коммунальщики. Жители опасаются, что в итоге на месте детсада появится очередная многоэтажка, а само здание-памятник никто не собирается восстанавливать.

Весь комплекс Батенинского жилмассива внесён в реестр объектов культурного наследия регионального значения. В него входят девять каменных корпусов, построенных для рабочих в стиле конструктивизма с 1929 по 1933 годы. Массив возводили по принципу объединения жилых домов с общественными зданиями для удобства жизни. Судьба аварийного детсада остаётся неопределённой.

