Дома Макаровых на Васильевском острове признали памятником

Два исторических здания на Васильевском острове, известные как Дома Макаровых (Бернштейн), официально получили статус региональных памятников. Соответствующее решение было принято Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Комплекс расположен по адресу: Малый проспект В.О., дом 10/62. Он включает в себя дом И. Макарова, построенный в 1826 году и дом А. И. Макарова (С.Н. Бернштейн), возведенный в 1868–1869 годах и перестроенный в 1912 году по проекту архитектора Я. Г. Гевирца.
История этого места уходит корнями в XVIII век. В XIX столетии владение принадлежало купеческой династии Макаровых, которые активно занимались его развитием. В разное время здесь проживали выдающиеся личности, в том числе историк К. Н. Бестужев-Рюмин и актриса С. Н. Андроникова, чей литературно-музыкальный салон был центром культурной жизни.
В настоящее время здания остаются жилыми, а их включение в реестр объектов культурного наследия обеспечит государственную охрану и защиту от сноса или некачественной реконструкции.
Фото: Пресс-служба КГИОП Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все