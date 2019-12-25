На "Лесной" задержали подозреваемого в нападении с ножом на человека

После нападения пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В четверг, 23 апреля, около десяти часов вечера в вестибюле станции метро "Лесная" наряд полиции задержал 31-летнего мужчину, сообщили редакции Piter.tv источники в правоохранительных органах.

Известно, что за полчаса до задержания, в 21:30, у дома №59 на Лесном проспекте в ходе возникшей ссоры подозреваемый нанес ножевое ранение в правую область груди 38-летнему петербуржцу. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Вчера, 24 апреля, было возбуждено уголовное дело против нападавшего. Пока его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина ударил ножом возлюбленную.

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