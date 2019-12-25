На Ленинском проспекте в квартире нашли женщину с 26 ножевыми ранениями

По предварительным данным, мужчина вернулся в квартиру к жене, чтобы помириться.

В Петербурге на Ленинском проспекте в доме 95 корпус 2 нашли женщину с 26 ножевыми ранениями. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

В полицию обратилась женщина утром 20 августа. Она рассказала, что из окна выпал 49-летний выходец из Центральной Азии. Мужчина умер в машине скорой помощи. По предварительным данным, он вернулся в квартиру к жене, чтобы помириться, однако примирение закончилось 26 ножевыми ранениями супруги. После этого мужчина выпал из окна. Дверь в квартиру полиции открыл 24-летний сын мигранта. Оказалось, что погибший злоупотреблял алкоголем, в последнее время дома не жил. На данный момент введется расследование.

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Фото: Piter.tv