На Ленинском проспекте в ДТП перевернулся Daewoo Matiz

Информации о пострадавших нет.

В воскресенье днем, 2 мая, в Московском районе произошло ДТП. На пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы Daewoo Matiz столкнулся с другим автомобилем и перевернулся.

Как рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте", после столкновения машина Daewoo Matiz перевернулась, создав дорожный затор. На место аварии прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД.

Информации о пострадавших нет. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее Piter.tv писал, что у дома №121 по Краснопутиловской улице столкнулись два автомобиля, момент ДТП попал на видео.

Фото: Вконтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"