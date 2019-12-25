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На Ленинском проспекте в ДТП перевернулся Daewoo Matiz
Сегодня, 16:45
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kraratau27

На Ленинском проспекте в ДТП перевернулся Daewoo Matiz

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Информации о пострадавших нет.

В воскресенье днем, 2 мая, в Московском районе произошло ДТП. На пересечении Ленинского проспекта и Варшавской улицы Daewoo Matiz столкнулся с другим автомобилем и перевернулся. 

Как рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте", после столкновения машина Daewoo Matiz перевернулась, создав дорожный затор. На место аварии прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД. 

Информации о пострадавших нет. Причины случившегося устанавливаются. 

Ранее Piter.tv писал, что у дома №121 по Краснопутиловской улице столкнулись два автомобиля, момент ДТП попал на видео.

Фото: Вконтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Теги: дтп, ленинский проспект, московский район
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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