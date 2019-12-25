На Ленинском проспекте мужчина ударил ножом и ограбил сожительницу

На Ленинском проспекте 29 мая в одной из квартир произошла поножовщина. Пострадавшей оказалась женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Петербурженку на 6-ом этаже лестничной площадки после бытового конфликта ударил ее сожитель. Женщину ранил 32-летний гражданин сопредельного государства. После нападения он украл ее телефон и убежал.
Пострадавшую отправили в больницу, подозреваемого задержали на Благодатной улице. Выяснилось, что на своей родине мужчина находится в розыске после нарушения ПДД. Возбуждено уголовное дело.
Ранее приезжий из Красноярска порезал украинца в хостеле на Пушкинской.
Фото: Piter.tv
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