На Ленинском проспекте мужчина ударил ножом и ограбил сожительницу

Выяснилось, что на своей родине мужчина находится в розыске после нарушения ПДД.

На Ленинском проспекте 29 мая в одной из квартир произошла поножовщина. Пострадавшей оказалась женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Петербурженку на 6-ом этаже лестничной площадки после бытового конфликта ударил ее сожитель. Женщину ранил 32-летний гражданин сопредельного государства. После нападения он украл ее телефон и убежал.

Пострадавшую отправили в больницу, подозреваемого задержали на Благодатной улице. Выяснилось, что на своей родине мужчина находится в розыске после нарушения ПДД. Возбуждено уголовное дело.

Ранее приезжий из Красноярска порезал украинца в хостеле на Пушкинской.

Фото: Piter.tv