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На Ленинском проспекте мужчина ударил ножом и ограбил сожительницу
Сегодня, 12:40
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Ленинском проспекте мужчина ударил ножом и ограбил сожительницу

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Выяснилось, что на своей родине мужчина находится в розыске после нарушения ПДД.

На Ленинском проспекте 29 мая в одной из квартир произошла поножовщина. Пострадавшей оказалась женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Петербурженку на 6-ом этаже лестничной площадки после бытового конфликта ударил ее сожитель. Женщину ранил 32-летний гражданин сопредельного государства. После нападения он украл ее телефон и убежал.

Пострадавшую отправили в больницу, подозреваемого задержали на Благодатной улице. Выяснилось, что на своей родине мужчина находится в розыске после нарушения ПДД. Возбуждено уголовное дело.

Ранее приезжий из Красноярска порезал украинца в хостеле на Пушкинской.

Фото: Piter.tv

Теги: ленинский проспект, поножовщина
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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