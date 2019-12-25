Приезжий из Красноярска порезал украинца в хостеле на Пушкинской

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В среду, 26 мая, в полицию Петербурга поступила информация о ножевом ранении в хостеле на Пушкинской улице. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Конфликт произошел между двумя мужчинами после распития спиртных напитков. В районе полуночи 30-летний житель Красноярского края нанес несколько ударов ножом в область грудной клетки своему собутыльнику, 25-летнему гражданину Украины. Пострадавшего увезли в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии.

Подозреваемого оперативно задержали и поместили в изолятор. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". С места преступления изъята пивная бутылка.

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