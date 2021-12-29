На Ленинском проспекте машина врезалась в троллейбус

Информации о пострадавших не поступало.

В понедельник вечером, 17 января, на пересечении Ленинского проспекта и Кубинской улицы автомобиль LADA. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как рассказали в пресс-службе "Горэлектротранса" "Фонтанке", легковушка в 19:08 стал совершать правый поворот из третьего ряда и ударил в лобовую часть следовавшего в попутном направлении во втором ряду троллейбус 29-го маршрута. В результате штанги троллейбуса отсоединились от токоприемника, а машину зажало между ним и дорожным ограждением. Отмечает, что на движение общественного транспорта это не повлияло. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали петербуржца, устроившего погром в номере отеля. Мужчину задержали.

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