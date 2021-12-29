Сотрудники Росгвардии задержали петербуржца, устроившего погром в номере отеля

Мужчину задержали

Накануне вечером сотрудникам отдела вневедомственной охраны по Красносельскому району Петербурга удалось задержать нетрезвого хулигана, повредившего имущество гостиницы, расположенной на улице Чекистов. Об этом сообщили в пресс-службе УВО.

Администратор отеля нажал "тревожную кнопку" сигнализации, в течение трех минут на объект прибыли сотрудники Росгвардии и участковый полиции. В отели задержали мужчину с внешними признаками наркотического опьянения. Хулиган вел себя шумно, повредил мебель в своем номере. В его комнате обнаружили два пакетика с порошкообразным веществом белого цвета, которые были изъяты следственно-оперативной группой и направлены на экспертизу.

Поскольку мужчина вел себя неадекватно, его передали врачам "скорой", которые приняли решение о госпитализации.

Фото: Piter.tv