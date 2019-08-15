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На Ленинском проспекте маршрутка въехала в ограждение

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Видео последствий аварии прислал наш корреспондент.

Вечером 15 августа водитель маршрутного такси не справился с управлением автомобиля и въехал в дорожное ограждение. Авария произошла у дома №137 по Лиговскому проспекту. 

На кадрах видеозаписи видно, как водитель автобуса вышел из машины и оценивает полученный ущерб. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее Piter.TV опубликовал видео того, как утром 15 августа в Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП с участием фуры. На полной скорости автомобиль влетел в припаркованную у дороги машину. 

Видео: Piter.TV

Теги: авария, город, дтп, петербург
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости СПб,

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