На Ленинском проспекте маршрутка въехала в ограждение

Видео последствий аварии прислал наш корреспондент.

Вечером 15 августа водитель маршрутного такси не справился с управлением автомобиля и въехал в дорожное ограждение. Авария произошла у дома №137 по Лиговскому проспекту.

На кадрах видеозаписи видно, как водитель автобуса вышел из машины и оценивает полученный ущерб. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее Piter.TV опубликовал видео того, как утром 15 августа в Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП с участием фуры. На полной скорости автомобиль влетел в припаркованную у дороги машину.

Видео: Piter.TV