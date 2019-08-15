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ДТП с фурой на Розенштейна попало на видео

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Грузовик на скорости врезался в припаркованный автомобиль.

Утром 15 августа в Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП с участием фуры. Инцидент заснял видеорегистратор одного из водителей, который ехал перед грузовиком. Очевидец поделился видео в социальных сетях. 

ДТП случилось в 9:12 на улице Розенштейна. На кадрах видно, как фура на полной скорости влетела в припаркованную у дороги машину. По словам водителя грузовика, он и еще один легковой автомобиль резко затормозили, чтобы пропустить пешехода, который перебегал дорогу. В итоге пострадал "УАЗ Патриот", в который и врезалась фура. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Пулковском шоссе загорелось производственное здание

Видео и фото: vk.com/spb_today

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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