Очевидцы: на Ленинском проспекте из окна дома выпал человек

Подробности произошедшего устанавливаются.

В Красносельском районе Петербурга 15 октября произошла трагедия. Очевидцы рассказали, что из окна дома выпал человек. Фотографией с места событий поделился местный житель. Он рассказал, что заметил тело со следами падения около жилого дома. Инцидент произошел вблизи здания 96/3 по Ленинскому проспекту.

Местные жители предположили, что человек мог упасть с уровня 8 этажа. Именно там ходили представители полиции. Свидетели событий не могут сказать, помог ли жертве кто-то или к трагедии привел несчастный случай.

Распластанное на асфальте тело петербуржцы заметили около 5 часов утра. Они не уточнили, выжил ли пострадавший или нет. На данный момент информации об этом нет. Нет сведений и о личности гражданина.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Коллонтай автомобиль "залетел" под трамвай.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

