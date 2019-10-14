На Коллонтай автомобиль "залетел" под трамвай

Легковушка врезалась в общественный транспорт.

Вечером 14 октября в Невском районе Петербурга образовалась "пробка" из трамваев. Виной тому стало ДТП на трамвайных путях с участием легкового автомобиля. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял на видео последствия аварии.

Инцидент произошел по адресу улица Коллонтай, 17, корпус. Недалеко от станции метро "Проспект Большевиков" автомобиль врезался в трамвай. Из-за происшествия на трамвайных путях в обе стороны образовалась пробка. О подробностях ДТП не сообщается.

Вечером в Северной столице пробки достигли 9 баллов.

Видео: Piter.TV