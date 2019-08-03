На проспекте Героев сгорело кафе с шавермой

В результате происшествия никто не пострадал.

Вечером 3 августа на проспекте Героев, 18 в жилом комплекса "Ленинский парк" сгорело кафе с шавермой, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

По предварительной информации, возгорание произошло в субботу в 19:47. Горело помещение кафе "Евро Кебаб" территорией в 50 кв. метров в жилом доме. На квартиры огонь перекинуться не успел.

Пожар удалось ликвидировать к 20:13. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти трое детей пострадали во время пожара.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"