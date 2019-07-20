Петербургские полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

BMW управлял водитель 1968 года рождения.

На Ленинском проспекте 19 июля в 22:40 сотрудники полиции устроили погоню за правонарушителем, который проигнорировал требования полицейских остановиться. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительных органов.

BMW управлял водитель 1968 года рождения. Он не остановился и попытался скрыться от сотрудников полиции. Погоня длилась пять минут с применением табельного оружия (один предупредительный выстрел в воздух). После этого мужчину задержали и отвезли в 64 отдел полиции.

В его отношении составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения).

Момент столкновения мусоровоза со стоящим на обочине SsangYong попал на видео.

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