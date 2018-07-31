Момент столкновения мусоровоза со стоящим на обочине SsangYong попал на видео

В результате ДТП пострадали три женщины.

Накануне в два часа дня на 31-ом километра кольца КАД произошло ДТП, в котором пострадали три женщины. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД.

По данным ГИБДД, водитель 1978 года рождения (стаж с 1998) управляя груженным мусоровозом, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на краю проезжей части справа а/м SsangYong под управлением неустановленной женщины на вид 30 лет.

Женщину 30-ти лет и двух ее пассажирок (на вид около 50 лет) с травмами различной степени тяжести увезли в больницу до прибытия ГИБДД. Причины остановки их автомобиля выясняются, знак аварийной остановки был выставлен на дороге. По факту ДТП ведется проверка.

В ночь на 20 июля на Софийской грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом.

Фото и видео: отдел пропаганды УГИБДД