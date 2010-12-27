В Ломоносовском районе водитель мусоровоз не справился с управлением и влетел в иномарку

В результате ДТП госпитализировали трех человек.

На 31 км КАД внешнего кольца произошло ДТП. Его участниками стали мусоровоз и легковой автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, авария произошла 19-го июля около 14:00. Водитель груженного мусоровоза не справился с управлением и наехал на стоящий у проезжий части автомобиль. В нем были люди. В результате ДТП трое пострадавших - женщина, которая была за рулем легковушки, и двое пассажиров. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

В пресс-службе отметили, что водительский стаж мужчины за рулем мусоровоза составляет более 20 лет.

Также выясняются причины остановки иномарки. Аварийные знак остановки был выставлен.

Правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Путин поручил отменить штрафы водителей со спрятанных камер.

Фото: wikipedia.org