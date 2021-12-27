  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:29
88
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Лени Голикова после падения автомобиля в яму ремонт трубы завершили досрочно

0 0

Заменили 15 метров трубы.

Накануне, 22 февраля, на Лени Голикова водитель провалился под асфальт, ему необходима была медицинская помощь. В результате работы на участке завершили с опережением срока, сообщает пресс-служба "Теплосети".

Так, работы завершились на участке накануне у 22:00. Всего специалисты заменили 15 метров трубы, провели ее диагностику, а также подключили участок и отопление. На участке работали 35 рабочих.

При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем, - говорится в сообщении. 

Ранее мы сообщали, что в январе нетрезвые водители в Петербурге заплатили штрафов на 3 млн рублей. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

Теги: происшествие на лени голикова, ремонт трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии