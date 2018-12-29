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В Колпино изменятся маршруты автобусов из-за ремонта на трубопроводе
Сегодня, 8:00
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lesjasap

В Колпино изменятся маршруты автобусов из-за ремонта на трубопроводе

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Дорожные службы перекроют дорогу ради ремонта инженерных сетей.

Колпинские маршруты городского общественного транспорта будут изменены из-за проведения ремонтных работ. С 30 января по 14 марта на участке Ленинградской улицы закрывается движение. Дорога будет перекрыта от Водопадной до Невской улицы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отметим, что изменения коснутся направлений под номерами 331, 335, 335А, 389, 438  и 438з. Они будут идти от конечной остановки по Водопадной улице, а далее по заявленному маршруту.

Также с 13 февраля из-за восстановления трубопровода закроется участок  Водопадной улицы от Ленинградской до Вознесенского шоссе.

Фото: Piter.tv

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Теги: автобусы, колпино, маршрут движения, ремонт трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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