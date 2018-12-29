В Колпино изменятся маршруты автобусов из-за ремонта на трубопроводе

Дорожные службы перекроют дорогу ради ремонта инженерных сетей.

Колпинские маршруты городского общественного транспорта будут изменены из-за проведения ремонтных работ. С 30 января по 14 марта на участке Ленинградской улицы закрывается движение. Дорога будет перекрыта от Водопадной до Невской улицы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отметим, что изменения коснутся направлений под номерами 331, 335, 335А, 389, 438 и 438з. Они будут идти от конечной остановки по Водопадной улице, а далее по заявленному маршруту.

Также с 13 февраля из-за восстановления трубопровода закроется участок Водопадной улицы от Ленинградской до Вознесенского шоссе.

Фото: Piter.tv