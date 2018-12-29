В Колпино изменятся маршруты автобусов из-за ремонта на трубопроводе

Колпинские маршруты городского общественного транспорта будут изменены из-за проведения ремонтных работ. С 30 января по 14 марта на участке Ленинградской улицы закрывается движение. Дорога будет перекрыта от Водопадной до Невской улицы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Отметим, что изменения коснутся направлений под номерами 331, 335, 335А, 389, 438 и 438з. Они будут идти от конечной остановки по Водопадной улице, а далее по заявленному маршруту.
Также с 13 февраля из-за восстановления трубопровода закроется участок Водопадной улицы от Ленинградской до Вознесенского шоссе.
Фото: Piter.tv
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