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Десятки домов на Васильевском острове остались без тепла из-за ремонта трубопровода
Сегодня, 15:39
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Десятки домов на Васильевском острове остались без тепла из-за ремонта трубопровода

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Авария произошла на трубопроводе, расположенном у дома №28/29 лит.А по Среднему проспекту В.О.

В понедельник, 27 декабря, жильцы десятки домов в Василеостровском районе остались без тепла из-за коммунальной аварии.

Как рассказали в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", специалисты обнаружили дефект на трубопроводе, расположенном у дома №28/29 лит.А по Среднему проспекту В.О. Чтобы предотвратить более серьезное технологическое нарушение, специалисты приняли решение заменить ненадежный участок. 

Завершить работы, а также перевести систему отопления в штатный режим теплоэнергетики планируют в ночь на 27 декабря (00:00). 

Ранее трубу с кипятком прорвало в Кировском районе.

Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Теги: коммунальная авария, ремонт трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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