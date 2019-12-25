Десятки домов на Васильевском острове остались без тепла из-за ремонта трубопровода

Авария произошла на трубопроводе, расположенном у дома №28/29 лит.А по Среднему проспекту В.О.

В понедельник, 27 декабря, жильцы десятки домов в Василеостровском районе остались без тепла из-за коммунальной аварии.

Как рассказали в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", специалисты обнаружили дефект на трубопроводе, расположенном у дома №28/29 лит.А по Среднему проспекту В.О. Чтобы предотвратить более серьезное технологическое нарушение, специалисты приняли решение заменить ненадежный участок.

Завершить работы, а также перевести систему отопления в штатный режим теплоэнергетики планируют в ночь на 27 декабря (00:00).

Ранее трубу с кипятком прорвало в Кировском районе.

Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"