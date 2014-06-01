На "Ленфильме" представили сериал "Седьмая симфония" c Елизаветой Боярской

На киностудии "Ленфильм" состоялся показ многосерийной исторической драмы "Седьмая симфония" с Елизаветой Боярской и Алексеем Гуськовым в главных ролях. События в сериале разворачиваются в период Великой Отечественной войны.
По сюжету дирижер и лейтенант, которые недолюбливают друг друга, должны совершить невозможное: вместе найти в блокадном городе недостающих исполнителей и обеспечить премьеру Седьмой Ленинградской симфонии.
Чем больше я погружался в материал "Седьмой симфонии", тем больше понимал, что дирижер Карл Элиасберг – уникальный человек. И я рад, что именно мы сняли о нем кино. Потому что все знают о Седьмой симфонии, о Шостаковиче, но написать ее – это одно, а исполнить ее двойным составом оркестра в блокадном Ленинграде – действительно подвиг.
Александр Котт, режиссер.
Также роли исполнили Алексей Краченко, Борис Смолкин, Дарья Коныжева, Кирилл Ульянов, Денис Лукичев и Алена Кучкова. Драму покажут на телеканале "Россия".
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Фото: телеканал "Россия"
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