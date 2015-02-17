Стало известно расписание офлайн-показов кинофестиваля "Послание к человеку"

Фестиваль пройдет в гибридном формате из-за коронавирусных ограничений.

ХХХI Международный кинофестиваль "Послание к человеку" пройдет в гибридном формате. В день открытия, 29 октября, зрители смогут увидеть фильмы основных специальных программ – "Панорама.doc", "Кино сверхреальности" и "Пропущенное" – в офлайн формате.

Показы пройдут в Доме кино, на "Ленфильме", кинотеатре "Родина", в "Авроре", на "Лендоке" и в книжном магазине "Порядок слов". На показы Национального конкурса вход по регистрации на Timepad бесплатный. В остальные дни фестиваля,с 30 октября по 4 ноября, он переместится на платформу Nonfiction.film. Там можно будет посмотреть картины из международной, экспериментальной и национальной программы, а также часть внеконкурсных программ. Доступ к показам будет предоставлен зарегистрированным зрителям. Первые 10 дней регистрации бесплатные.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится вечером 29 октября на Новой сцене Александринского театра. С приветственной речью выступит президент кинофестиваля режиссер Алексей Учитель. Шоу открытия будет посвящено человеку и его безграничным возможностям. Церемонию можно будет посмотреть в прямой трансляции в "ВКонтакте".

Расписание офлайн-показов кинофестиваля опубликовано на сайте кинофестиваля.

Фото: пресс-служба кинофестиваля "Послание к человеку"